كومباني يغيب لأسابيع.. بايرن ميونخ يكشف تطورات جديدة بشأن حالة مدربه

تلقى نادي بايرن ميونخ الألماني ضربة بغياب مديره الفني فينسنت كومباني، بعد تعرضه للإغماء ونقله إلى المستشفى، في واقعة أثارت القلق بشأن حالته الصحية ومستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي، أن الحالة الصحية لكومباني مستقرة، موضحًا أنه سيبقى في المستشفى لبضعة أيام إضافية لحين استكمال الفحوصات الطبية وتحديد سبب ما حدث.

وقال إيبرل إن المدرب البلجيكي عانى من بعض المشكلات الصحية خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الفحوصات الأولية أسفرت عن بعض النتائج، لكن الأطباء يحتاجون إلى مزيد من الفحوصات لتحديد طبيعة المشكلة والمدة التي سيحتاجها للتعافي.

وشدد المدير الرياضي على أن الأولوية تتمثل في استعادة كومباني عافيته بالكامل، مؤكدًا أن عودته إلى قيادة الفريق لن تتم إلا عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

آرون دانكس يتولى المهمة مؤقتًا

وفي ظل غياب كومباني، يتولى المدرب المساعد آرون دانكس مسؤولية قيادة الفريق بالتعاون مع بقية أعضاء الجهاز الفني، لحين اتضاح موعد عودة المدير الفني البلجيكي.

كان إيبرل قد أشار إلى أن فترة غياب كومباني قد تمتد لأسابيع وليس أيام، دون تحديد موعد نهائي لعودته، في انتظار استكمال الفحوصات الطبية وتقييم حالته بصورة دقيقة.

ويواصل بايرن ميونخ استعداداته للاستحقاقات المقبلة، بينما يترقب النادي والجماهير تطورات الحالة الصحية لكومباني، على أمل عودته بعد التعافي الكامل.