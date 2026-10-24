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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك قبل الكلاسيكو: أحترم مورينيو.. والخسارة أمام باريس فرصة للتطور

فليك
فليك
إسراء أشرف

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مشددًا على ثقته في لاعبيه، واحترامه الكبير للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق الملكي.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فليك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين، إن الكلاسيكو يختلف عن أي مباراة أخرى، نظرًا لمتابعة الملايين له حول العالم، مضيفًا أن المباراة تمثل أكثر من مجرد ثلاث نقاط، رغم أهميتها في حسابات الدوري.

فليك: الخسارة أمام باريس فرصة للتطور

وتطرق مدرب برشلونة إلى الخسارة أمام باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن فريقه راجع المباراة وحدد الجوانب التي قدم فيها أداءً جيدًا، إلى جانب الأخطاء التي تحتاج إلى التحسين.

وأوضح أن مواجهة ريال مدريد، الذي وصفه بأنه أحد أفضل الفرق في العالم، تمثل فرصة جديدة لاختبار قدرات برشلونة ومواصلة التطور على المستوى الجماعي.

إشادة خاصة بمورينيو

وأبدى فليك احترامه الكبير لمورينيو، مؤكدًا أن النجاح الذي حققه المدرب البرتغالي مع العديد من الأندية يعكس جودته وخبرته التدريبية، مشيرًا إلى أن لاعبين ألمانًا عملوا تحت قيادته يتحدثون عنه باحترام كبير.

كما رفض فليك الانخراط في الجدل المتعلق بالتحكيم، مؤكدًا ثقته في الحكام، ومفضلًا التركيز على إعداد فريقه للمواجهة المرتقبة.

غيابات برشلونة وتهديد الكرات الثابتة

وعن حالة لاعبيه، أوضح فليك أن جول كوندي لن يشارك في المباراة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لا يريد المجازفة به، كما أبدى أسفه لإصابة داني أولمو، الذي كان يقدم مستويات جيدة قبل تعرضه للإصابة، ومن المتوقع أن يغيب لفترة طويلة.

وحذر المدرب الألماني من خطورة ريال مدريد في الكرات الثابتة، مؤكدًا أن فريقه تدرب على تحسين التعامل معها بعد المشكلات التي ظهرت أمام باريس سان جيرمان.

وفيما يتعلق بإمكانية وضع خطة خاصة لإيقاف كيليان مبابي، شدد فليك على أهمية التمركز الصحيح، وتقارب الخطوط، والضغط الجماعي، معتبرًا أن الانضباط الدفاعي سيكون عنصرًا أساسيًا أمام فريق يمتلك قدرات هجومية كبيرة.

ويأمل برشلونة في تجاوز خسارته الأوروبية والعودة إلى الانتصارات أمام غريمه التقليدي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة بدايته القوية في الدوري الإسباني.

هانز فليك فليك برشلونة الكلاسيكو ريال مدريد مورينيو

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