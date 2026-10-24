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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك على أعتاب التأهل.. ماذا يحتاج الأبيض أمام الجيش الرواندي؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة حاسمة أمام الجيش الرواندي مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا وسط طموحات جماهير القلعة البيضاء بحسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء بأفضلية الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي ما يمنح الفريق الأبيض عدة فرص للعبور إلى الدور التالي خاصة مع إقامة مواجهة العودة على أرضه ووسط جماهيره.

حسابات تأهل الزمالك أمام الجيش الرواندي

يمتلك الزمالك أفضلية مهمة قبل انطلاق مواجهة الليلة إذ يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا مستفيدا من انتصاره خارج ملعبه في لقاء الذهاب.

في المقابل، يدخل الجيش الرواندي المباراة بشعار لا بديل عن الفوز حيث يحتاج إلى الانتصار بفارق هدفين لخطف بطاقة التأهل، بينما تؤدي خسارة الزمالك بهدف دون مقابل إلى الاحتكام لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تجنب أي مفاجآت من خلال فرض السيطرة على وسط الملعب واستغلال الفرص الهجومية، مع تأمين الخط الخلفي لمنع المنافس من العودة في النتيجة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والقنوات الناقلة 

يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك والجيش الرواندي مساء اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في لقاء يتطلع خلاله الفريق الأبيض إلى استكمال مهمته القارية بنجاح.

تذاع مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة ON SPORT التي تنقل المواجهة المرتقبة لجماهير الكرة المصرية في ظل الاهتمام الكبير بمشوار الفريق الأبيض في البطولة الأفريقية.

الزمالك يتمسك بعاملي الأرض والجمهور

يراهن الزمالك على دعم جماهيره في استاد القاهرة الدولي لتأكيد تفوقه على الجيش الرواندي وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه بطاقة العبور إلى الدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة.

ويأمل معتمد جمال في استغلال أفضلية الذهاب مع الحفاظ على تركيز لاعبيه طوال دقائق المباراة، خاصة أن الفريق الرواندي سيبحث عن تسجيل هدف مبكر يعيد المواجهة إلى نقطة البداية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للفريق الأبيض الذي يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية والاقتراب خطوة جديدة من الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك استاد القاهرة الدولي الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا معتمد جمال موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

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