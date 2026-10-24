مدبولي: مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية لتصحيح الأوضاع بتخفيض 30%

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا للتصالح، مهلة لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم، مع محاسبتهم بتخفيض 30% خلال فترة المهلة، وفقًا للضوابط المقررة.

تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

وأوضح أن التيسيرات ستراعي البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين، والتفاوت في القيم السوقية بين المناطق، مع التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات المطلوبة.