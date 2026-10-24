مدبولي: زيادة المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب إلى 4 آلاف حالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة عدد المستفيدين من 200 إلى 4 آلاف حالة زواج.

تطوير منظومة رعاية كبار السن

وأوضح مدبولي أن خطة الحماية الاجتماعية تتضمن كذلك تطوير منظومة رعاية كبار السن، من خلال إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الإهمال.

وأشار إلى التوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وإتاحة فرق طبية متنقلة للرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين وإنشاء مراكز للإرشاد النفسي للأطفال في المحافظات.