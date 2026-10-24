مدبولي: التوسع في بطاقة المُسن وربطها بخدمات النقل والإعفاءات القانونية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الإسراع في إصدار بطاقة المسن والتوسع في إتاحتها للفئات الأولى بالرعاية، وربطها بالخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا.

المزايا المرتبطة بالبطاقة

وأوضح مدبولي أن المزايا المرتبطة بالبطاقة تشمل قطاعات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية، بما يسهم في تيسير حصول كبار السن المستحقين على الخدمات المقررة لهم.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن التوسع في الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، وتوفير فرق طبية متنقلة للرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين.