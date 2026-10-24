الخارجية الإيطالية: عودة 5 ناشطات إيطاليات احتجزهن الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنه تم الإفراج عن خمس ناشطات إيطاليات احتجزهن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإعادتهن إلى بلادهن اليوم السبت.

وأشارت الخارجية الإيطالية - في بيان اليوم - إلى أن مسئولين من السفارة الإيطالية في تل أبيب التقوا بالناشطات الإيطاليات قبيل مغادرتهن بالمطار أمس، مؤكدة أنهن بصحة جيدة.

وكانت الناشطات الإيطاليات الخمسة قد اعتقلوا من الجيش الإسرائيلي إلى جانب ناشطين دوليين آخرين، أثناء سعيهن لحماية مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، وتم استجوابهم، كما تم مصادرة هواتفهم المحمولة.

وكان وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني قد طالب بالإفراج الفوري عن الناشطات، واصفا الحادث بأنه "غير مقبول"، مؤكدا دعم بلاده لحق الشعب الفلسطيني في تحقيق حلمه بإقامة دولة يعيش فيها بسلام مع إسرائيل، مشددا على أن مشكلة إسرائيل الأمنية لا يمكن حلها باستهداف السكان الفلسطينيين.