قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع عاجل بين بيراميدز والفيفا بشأن كأس الإنتركونتيننتال
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الناجحين في الثانوية.. ويعلن بدء التسجيل لاختبارات القدرات
وزير الدفاع الإسرائيلي لإيران: نستعد لمفاجأتكم مرة أخرى
حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة
رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع للتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة
الزمالك يحذف زيزو.. تصرف مفاجئ يشعل جدلا واسعا
سب وألفاظ ومد إيد .. شقيقة منة عرفة في قسم شرطة أكتوبر لسبب صادم
الحكومة الألمانية: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
عماد الدين حسين: إسرائيل تُفشل جهود الإغاثة لتجويع غزة.. ومصر تواجه المخطط
35 مليون دولار في 9 شهور.. خزينة الأهلي تنتعش قبل انطلاق الدوري
بدون إصابات.. انفجار مسيرة مفخخة في أربيل
أول ظهور للسيدة فيروز في عزاء نجلها.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية تحقيق أفضل عائد في 2025، من خلال شهادة الادخار التي يقدمها البنك الاهلي المصري ذات العائد الـ27%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.

ونستعرض الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والسنوي ومده 3 سنوات من البنك الاهلي المصري، والتي جائت تفاصيلها كالتالي:-

أولا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري:

23% في السنة الأولى

19% في السنة الثانية

15% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة

الاسترداد:

غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها طبقا لشروط البنك

تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

ثانيا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد السنوي:

27% في السنة الأولى

22% في السنة الثانية

17% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف سنويا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعتمدة

تسترد الشهادة في نهاية المدة بقيمتها الاسمية

ثالثا: الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري: 18.5% سنويا

نوع العائد: ثابت يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك

ترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية

شهادة الادخار البنك الاهلي البنك الاهلي المصري الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري الشهادة البلاتينية الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيهًا لـ92

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025|

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والأسنان 92.6% والهندسة 89.3%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025| الشروط والرابط

هل يوجد ضم مواليد في التموين 2025؟

الاهلي

اصبروا شوية.. عرض بيراميدز سبب رفض لاعب الأهلي تجديد العقد

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية

الأسنان 93.38% والصيدلة 92.15%.. تنسيق الأزهر 2025 علمي وأدبي بالنسبة المئوية| مؤشرات

إصلاح كابلات الكهرباء بالجيزة

من المتهم الحقيقي في انقطاع الكهرباء عن الجيزة 30 ساعة؟

تنسيق الجامعات 2025

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي

هل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيب

جانب من الندوة

معًا بالوعي نحميها .. ندوة توعوية بأوقاف شمال سيناء

الركوع

هل تكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود؟.. بما علق العلماء؟

بالصور

حكاية المهندسة نورزاد والوفاة الصادمة .. وأول رد من الصحة

المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد
المهندسة نورزاد

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب
مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمى من جلطات القلب

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

لانزانتي
لانزانتي
لانزانتي

رينج روفر تتخلى عن الشنطة الأمامية في سيارتها الكهربائية الجديدة

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمين

حداد يلقى مادة حارقة على زوجته بالشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

المنشور

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء رجل تواطؤ رجال الشرطة مع زوجته بسبب محضر

ايمان عبد اللطيف

رموها في البحر.. صياد فلسـطيني يعلن وصول زجاجات طعام من المصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

المزيد