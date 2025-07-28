يبحث المواطنون عن كيفية تحقيق أفضل عائد في 2025، من خلال شهادة الادخار التي يقدمها البنك الاهلي المصري ذات العائد الـ27%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.

ونستعرض الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والسنوي ومده 3 سنوات من البنك الاهلي المصري، والتي جائت تفاصيلها كالتالي:-

أولا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري:

23% في السنة الأولى

19% في السنة الثانية

15% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك

إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة

الاسترداد:

غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها طبقا لشروط البنك

تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة

أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

ثانيا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد السنوي:

27% في السنة الأولى

22% في السنة الثانية

17% في السنة الثالثة

نوع العائد: متدرج يصرف سنويا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:

الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعتمدة

تسترد الشهادة في نهاية المدة بقيمتها الاسمية

ثالثا: الشهادة البلاتينيه 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

المدة: 3 سنوات

سعر العائد الشهري: 18.5% سنويا

نوع العائد: ثابت يصرف شهريا

بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء

مزايا إضافية:

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان

إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك

ترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية