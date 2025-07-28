أفضل عائد في 2025.. تفاصيل شهادة الـ27% من البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي

يبحث المواطنون عن كيفية تحقيق أفضل عائد في 2025، من خلال شهادة الادخار التي يقدمها البنك الاهلي المصري ذات العائد الـ27%، وذلك بعد قرار البنك المركزي.
ونستعرض الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والسنوي ومده 3 سنوات من البنك الاهلي المصري، والتي جائت تفاصيلها كالتالي:-
أولا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد الشهري:
23% في السنة الأولى
19% في السنة الثانية
15% في السنة الثالثة
نوع العائد: متدرج يصرف شهريا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة من أي فرع من فروع البنك
إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة
الاسترداد:
غير مسموح به قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء
يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية مدتها طبقا لشروط البنك
تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة
ثانيا: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد السنوي:
27% في السنة الأولى
22% في السنة الثانية
17% في السنة الثالثة
نوع العائد: متدرج يصرف سنويا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمان
الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعتمدة
تسترد الشهادة في نهاية المدة بقيمتها الاسمية
ثالثا: الشهادة البلاتينيه 3 سنوات
الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
المدة: 3 سنوات
سعر العائد الشهري: 18.5% سنويا
نوع العائد: ثابت يصرف شهريا
بدء احتساب العائد: من يوم العمل التالي ليوم الشراء
مزايا إضافية:
إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة
إصدار بطاقات ائتمان
إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا لشروط البنك
ترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل القيمة الاسمية