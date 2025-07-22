بنك مصر يعلن عن وظائف خالية.. قدم الآن

يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية، التي أعلنها بنك مصر من خلال فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية شاغرة ضمن قطاع الاستراتيجية والبحث وإدارة الجودة الشاملة، وتحديدا في وظيفة مدير أبحاث الاقتصاد الكلي.

وظائف

والتي تعد من الوظائف ذات الطابع الاستراتيجي، نظرا لتأثيرها المباشر على سياسات البنك وقراراته الاستثمارية.

ويهدف البنك من خلال هذه الوظيفة إلى تعزيز قدرته على قراءة المشهد الاقتصادي العام، وتقديم تحليلات وتوصيات دقيقة للإدارة العليا حول الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية، بما يخدم أهداف البنك ويواكب المتغيرات المحلية والعالمية.

المهام الرئيسية لوظيفة مدير أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك مصر

حدد بنك مصر عددا من المسؤوليات والمهام المحورية للوظيفة المعلنة، على النحو التالي:

قيادة فريق الأبحاث الاقتصادية وتحديد الأولويات الاستراتيجية والمخرجات الرئيسية لدعم الإدارة العليا في صياغة السياسات العامة واستراتيجيات إدارة المخاطر.

إجراء تحليل اقتصادي كلي شامل يركز على التطورات المحلية والدولية في معدلات النمو، والتضخم، والسياسات النقدية والمالية، وسوق العمل.

تقديم رؤى واضحة بشأن المخاطر الاقتصادية وأسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية، وتحديد آثارها على البنك واستعداده لها.

إعداد تقارير استراتيجية ومشاركة الرؤى مع الإدارة التنفيذية والجهات المعنية داخل البنك.

الإشراف على تطوير الفريق، وتوفير فرص التدريب والإرشاد والتطوير المهني المستمر لأعضاء وحدة الأبحاث.

المؤهلات المطلوبة لوظائف بنك مصر 2025

أوضح البنك أن التقديم للوظيفة يتطلب توافر مجموعة من المؤهلات والخبرات المتخصصة، أبرزها:

الحصول على دكتوراه أو ماجستير في الاقتصاد، أو المالية، أو أحد المجالات ذات الصلة، مع أفضلية لحاملي شهادات مهنية مثل CFA أو FRM.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال البحوث الاقتصادية أو الأسواق المالية أو التحليل الكلي، ويفضل وجود خبرة سابقة في القطاع المصرفي أو المؤسسات المالية الكبرى.

إجادة تبسيط المفاهيم الاقتصادية المعقدة وعرضها على الإدارة التنفيذية وصناع القرار.

معرفة معمقة بقضايا الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والنماذج الاقتصادية.

المهارات المطلوبة للمتقدمين

تشمل المهارات الأساسية التي يشترطها بنك مصر للتقديم في الوظيفة:

قدرة تحليلية قوية وإعداد تقارير وتوقعات عالية الدقة.

مهارات تواصل متميزة (كتابيا وشفويا) مع قدرة على تقديم العروض أمام الإدارة العليا.

الكفاءة في التأثير على عملية اتخاذ القرار في المستويات القيادية.

الاطلاع المستمر على مستجدات الاقتصاد العالمي وتوجهات السوق.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر صفحة البنك الرسمية على منصة LinkedIn، وذلك ضمن إطار التوظيف الرقمي الذي يعتمده البنك لتحديث آلية التقديم وجذب الكفاءات.