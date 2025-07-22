أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه هي قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر طفيفا خلال تعاملات السوق المحلية، بالتزامن مع مواصلة أونصة الذهب العالمية تسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى انتعاش محدود في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من جانب الشباب المقبلين على الزواج والمستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة تحركات الذهب بشكل يومي، نظرا لارتباطه بالاقتصاد المحلي والعالمي، وتنعكس التغيرات في سعر الأونصة عالميا مباشرة على السوق المصري.

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

عيار 24: 5349 جنيها للبيع – 5326 جنيها للشراء

عيار 22: 4903 جنيهات للبيع – 4882 جنيها للشراء

عيار 21: 4680 جنيها للبيع – 4660 جنيها للشراء

عيار 18: 4011 جنيها للبيع – 3994 جنيها للشراء

عيار 14: 3120 جنيها للبيع – 3107 جنيها للشراء

عيار 12: 2674 جنيها للبيع – 2663 جنيها للشراء

الأونصة: 166359 جنيها للبيع – 165648 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 37440 جنيها للبيع – 37280 جنيها للشراء

سعر الأونصة عالميا: 3396.93 دولارا

لماذا تختلف أسعار الذهب بين محلات الصاغة؟

رغم ثبات السعر الأساسي للذهب عالميا، إلا أن الأسعار داخل مصر تختلف من محل إلى آخر نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:

اختلاف تكاليف المصنعية

سياسة هامش الربح لدى كل تاجر

الموقع الجغرافي للمحل

مستوى الخدمة وتكلفة التشغيل

توافر العروض أو الخصومات الموسمية

لذا ينصح دائما بمقارنة الأسعار بين أكثر من محل قبل الشراء للحصول على أفضل صفقة.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق

تتنوع الأعيرة المتداولة في سوق الذهب ، لكن تظل هناك 3 أعيرة هي الأكثر شعبية:

عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء 99.99%، ويستخدم غالبا في السبائك.

عيار 21: الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية والجنيهات، ويعد الخيار الأول لغالبية المصريين.

عيار 18: يتميز بسعره الأقل وتصميماته العصرية، ويقبل عليه فئة الشباب.

أسباب تراجع الذهب محليا رغم ارتفاعه عالميا

في بعض الفترات، قد يشهد الذهب في مصر تراجعا على الرغم من صعوده عالميا، ويعود ذلك إلى:

تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري

زيادة المعروض المحلي من الذهب

تراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار

الظروف الاقتصادية المحلية

قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

المضاربات داخل السوق

عالميا.. الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ شهرين

على الصعيد الدولي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى سعر لها منذ أكثر من شهرين، مدعومة بتراجع مؤشر الدولار، وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية.

ويتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك بوتيرة متذبذبة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع تطورات الأوضاع الاقتصادية عالميا، وتحركات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.