قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الوادي الجديد: إدراج عدد من معالم المحافظة ببرامج السياحة الصحراوية
لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي
فصل الكهرباء عن بعض مناطق بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم
الخميس 24 يوليو إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
أخبار الزمالك| 4 صفقات جديدة.. 3 تحديات لـ فيريرا.. وسر إحباط المدير الرياضي
عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين
اللهم احفظ سوريا وشعبها.. الأزهر يدعو للدول العربية والإسلامية
عرض قوي على طاولة المصري.. هل يرحل أحمد عيد إلى الزمالك؟
أبطال النور.. المكفوفون يتألقون في مهرجان عدلي للشطرنج باستاد القاهرة
الأرصاد: الحزام المداري وراء التقلبات الجوية والأتربة في جنوب مصر
مصدر: فيريرا يوصي بالتعاقد مع جناح أجنبي جديد رغم صفقات الزمالك الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025
سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن هو محور بحث كثير من المواطنين عبر جوجل، بعدما تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في محلات الصاغة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3981 جنيها.

سعر الذهب في محلات الصاغة

يسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5308 جنيها للجرام.

يسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 4645 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 3981 جنيها للجرام.

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 37160 جنيها.

يسجل سعر الذهب عالميا 3328 دولار للأونصة.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025

سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24 يبلغ نحو 5308.5 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 يسجل نحو 4866.25 جنيه للبيع، 4840 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 وصل نحو 4645 جنيهًا للبيع، 4620 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 بلغ نحو 3981.5 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 3096.75 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12 وصل نحو 2654.25 جنيه للبيع، 2640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9 بلغ نحو 1990.75 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 37160 جنيهًا للبيع، و36960 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب وصل نحو 3338.89 دولار للبيع، و3338.6 دولار للشراء.

الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 الآن سعر الذهب في محلات الصاغة سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

شهامة وجدعنة ولاد البلد.. أهالي منيل شيحة بأبو النمرس يحاولون إخمـ..ــاد حـ..ــريق في سيارة

شهامة ولاد البلد.. أهالي منيل شيحة بأبوالنمرس يحاولون إخماد حريق سيارة

النقض تؤجل النظر في طعن نواب العمرانية

النقض تؤجل النظر في طعن نواب العمرانية

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخص بطريق الاسكندرية

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بطريق الاسكندرية

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بزيادة 250 جنيه.. حقيقة إيصال متداول برفع الملاك للإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

غيرة انتهت بجريمة قتل

الغيرة قلبت لجريمة قـ..تل.. الزوجة وعشيقها خنـ..قوا الزوج بعد ما شرب العصير

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد