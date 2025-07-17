سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن هو محور بحث كثير من المواطنين عبر جوجل، بعدما تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في محلات الصاغة، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3981 جنيها.

سعر الذهب في محلات الصاغة

يسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5308 جنيها للجرام.

يسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 4645 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 3981 جنيها للجرام.

يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 37160 جنيها.

يسجل سعر الذهب عالميا 3328 دولار للأونصة.

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سعر الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24 يبلغ نحو 5308.5 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 يسجل نحو 4866.25 جنيه للبيع، 4840 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21 وصل نحو 4645 جنيهًا للبيع، 4620 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 بلغ نحو 3981.5 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 3096.75 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12 وصل نحو 2654.25 جنيه للبيع، 2640 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9 بلغ نحو 1990.75 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 37160 جنيهًا للبيع، و36960 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب وصل نحو 3338.89 دولار للبيع، و3338.6 دولار للشراء.