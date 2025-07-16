بفعل تصريحات ترامب| الذهب يتألق مجددا كملاذ آمن.. تفاصيل كاملة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أظهرت تسارعا غير متوقع في وتيرة التضخم خلال شهر يونيو.

وهذا المشهد الاقتصادي المضطرب دفع المستثمرين إلى اللجوء نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، الذي يعرف تقليديا بدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن يأتي ارتفاع أسعار الذهب عالميا في سياق يعكس استمرار قلق الأسواق من تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فالذهب يعد ملاذا أمنا في أوقات عدم اليقين، حيث يلجأ إليه المستثمرون كوسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة عندما تلوح في الأفق مخاوف من تباطؤ النمو أو ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار عامر، إلى أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شهية المخاطرة، مما يعزز من الطلب على الذهب ويدفع بأسعاره إلى الارتفاع.

وتابع: "كما أن ترقب بيانات التضخم، لا سيما في الولايات المتحدة، يضع الأسواق في حالة ترقب حذر، فإذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد السياسة النقدية، مما قد يضغط على الأسواق المالية ويدفع المستثمرين مجددا إلى الذهب كملاذ آمن".

واختتم: "وبالتالي، فإن الحركة الحالية في أسعار الذهب ليست مجرد تقلبات آنية، بل تعكس تغيرات جوهرية في موازين الثقة الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية".

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3338.34 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 3344.10 دولارا.

وتزامن هذا الارتفاع مع صدور بيانات رسمية تشير إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يونيو بأسرع وتيرة لها منذ خمسة أشهر، وهو ما زاد من القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في ظل السياسات الجمركية الأخيرة. هذا التطور قد يعقد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، صرحت لورين لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي قد يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة أطول من المتوقع، وذلك لضمان السيطرة على التضخم، على الرغم من الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية.

في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة "على الفور"، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار ما تزال منخفضة، رغم المؤشرات التضخمية الأخيرة.

وكان ترامب قد هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات قادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، قبل أن يلمح لاحقا إلى إمكانية استئناف المفاوضات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بحثا عن دلائل إضافية قد تشير إلى اتجاهات التضخم المستقبلية.

والجدير بالذكر أن الذهب غالبا ما يستفيد من بيئة يسودها انخفاض في أسعار الفائدة، إلى جانب كونه ملاذا آمنا في فترات التوترات الاقتصادية والسياسية، ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين في المرحلة الراهنة.