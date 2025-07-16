قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء
مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية
سوريا.. استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين في غارات الاحتلال على دمشق
مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها
قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتا
شيخ الأزهر لمدير الألكسو: أدعو لتصميم منهج مشترك للغة العربية والتاريخ بأوطاننا
قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ
الجامعة العربية: الهجمات الإسرائيلية على سوريا بلطجة لا يمكن قبولها إقليميا أو دوليا
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر 16 يوليو 2025
الداخلية السورية: اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء واندماجها ضمن الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بفعل تصريحات ترامب| الذهب يتألق مجددا كملاذ آمن.. تفاصيل كاملة

بفعل تصريحات ترامب| الذهب يتألق مجددا كملاذ آمن.. تفاصيل كاملة
بفعل تصريحات ترامب| الذهب يتألق مجددا كملاذ آمن.. تفاصيل كاملة
ياسمين القصاص

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تزايد المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية، إلى جانب صدور بيانات أمريكية أظهرت تسارعا غير متوقع في وتيرة التضخم خلال شهر يونيو. 

وهذا المشهد الاقتصادي المضطرب دفع المستثمرين إلى اللجوء نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، الذي يعرف تقليديا بدوره كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن يأتي ارتفاع أسعار الذهب عالميا في سياق يعكس استمرار قلق الأسواق من تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم المرتقبة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن فالذهب يعد ملاذا أمنا في أوقات عدم اليقين، حيث يلجأ إليه المستثمرون كوسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة عندما تلوح في الأفق مخاوف من تباطؤ النمو أو ارتفاع معدلات التضخم. 

وأشار عامر، إلى أن تؤدي هذه التوترات إلى تراجع شهية المخاطرة، مما يعزز من الطلب على الذهب ويدفع بأسعاره إلى الارتفاع.

وتابع: "كما أن ترقب بيانات التضخم، لا سيما في الولايات المتحدة، يضع الأسواق في حالة ترقب حذر، فإذا جاءت البيانات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد السياسة النقدية، مما قد يضغط على الأسواق المالية ويدفع المستثمرين مجددا إلى الذهب كملاذ آمن".

واختتم: "وبالتالي، فإن الحركة الحالية في أسعار الذهب ليست مجرد تقلبات آنية، بل تعكس تغيرات جوهرية في موازين الثقة الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة العالمية".

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3338.34 دولارا للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% لتسجل 3344.10 دولارا.

وتزامن هذا الارتفاع مع صدور بيانات رسمية تشير إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يونيو بأسرع وتيرة لها منذ خمسة أشهر، وهو ما زاد من القلق بشأن استمرار الضغوط التضخمية، خاصة في ظل السياسات الجمركية الأخيرة. هذا التطور قد يعقد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، صرحت لورين لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي قد يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير لفترة أطول من المتوقع، وذلك لضمان السيطرة على التضخم، على الرغم من الضغوط الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية.

في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للفيدرالي بضرورة خفض أسعار الفائدة "على الفور"، مشيرا إلى أن مستويات الأسعار ما تزال منخفضة، رغم المؤشرات التضخمية الأخيرة. 

وكان ترامب قد هدد مؤخرا بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات قادمة من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من أغسطس، قبل أن يلمح لاحقا إلى إمكانية استئناف المفاوضات.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، بحثا عن دلائل إضافية قد تشير إلى اتجاهات التضخم المستقبلية.

والجدير بالذكر أن الذهب غالبا ما يستفيد من بيئة يسودها انخفاض في أسعار الفائدة، إلى جانب كونه ملاذا آمنا في فترات التوترات الاقتصادية والسياسية، ما يجعله خيارا مفضلا للمستثمرين في المرحلة الراهنة.

 

الذهب الذهب عالميا ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

مدبولي

مدبولي : 3 شركات كبيرة بدات العمل في مصر في مجال الغزل والنسيج

مدبولي

مدبولي: الحكومة تراقب الاسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة

مدبولي

مدبولي: الرئيس عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء أفريقيا لمناقشة الديون علي الدول النامية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

فيديو

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد