سعر الذهب اليوم الإثنين ومفاجأة في عيار 21.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 21-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4645 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5308 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37200 جنيها.