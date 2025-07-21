قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل دعوة أربعين غريبًا مستجابة؟.. اعرف صحة المقولة المنتشرة بين الناس
تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على أقسام تمريض جامعة حلوان
سعر الذهب اليوم 21-7-2025
انفجارات تهز العاصمة كييف ومدن أوكرانية وسط تصعيد روسي متواصل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟
كيف يتعامل الأولاد مع أبيهم الذي يهين أمهم؟.. الإفتاء تجيب
انخفاض ملحوظ .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالبورصة والأسواق
هل رفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه واجب؟.. دار الإفتاء تجيب
سليم سحاب: تدريب المواهب بوابتي إلى الاحتراف.. ونفقد تراثا موسيقيا لا يقدر بثمن
فحوصات طبية في ألمانيا.. مكتب أنغام يكشف تفاصيل حالتها الصحية
دعاء الهداية لشخص.. هل يجوز تخصيصه باسم معين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 21-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الذهب داخل الأسواق المصرية لليوم الثالث على التوالي دون أي تغيير وخصوصا مع أول تعاملات اليوم الإثنين الموافق 21-7-2025.

سعر الذهب اليوم

حسبما كشفت تقارير السوق عن استمرار ثبات سعر المعدن الأصفر منذ مساء الخميس الماضي وحتي صبيحة اليوم الأحد دون تغيير.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

كان سعر جرام الذهب قبل أيام قد حقق ارتفاعا ملحوظا لم يجاوز 10 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر  عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5285 جنيه للبيع و 5314 جنيه للشراء 

سعر  عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4625 جنيه للبيع و 4650 جنيه للشراء

سعر  عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 نحو 3964 جنيه للبيع و 3985 جنيه للشراء

سعر  عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30884 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و 37.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية  الذهب نحو 3350 دولار للبيع و 3351 دولار للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي على أسعار الذهب فيظل العلاقة العكسية بينهما.

كانت تداولات الذهب في نطاق محدد عرضي بسبب ترقب الأسواق لتطورات أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية.

بالرغم من انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه سجل تحركات عرضية في نطاق محدد خلال معظم فترات تداولات الأسبوع، وظلت التداولات حول المستوى 3350 دولارا للأونصة ليأتي إغلاق الذهب حياديا مع نهاية الأسبوع لتظل حركة الذهب غيار واضحة الاتجاه.

تبقى التطورات في أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية تحت مراقبة الأسواق، فقد هدد ترامب خلال الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.

سعر جرام الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

أحمد موسى

أحمد موسى يعلق على تصفية خلية إرهابية تابعة لحركة "حسم".. بث مباشر

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في طقس الغد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن درجات الحرارة المتوقعة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

قطارات السكك الحديدية

قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

ترشيحاتنا

الشكولاتة

هل تشتهي الشوكولاتة؟.. إشارات في الجسم للاشتياق إليها

دونتس صحي

طريقة عمل دونتس صحي في الفرن بأسهل الخطوات

رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته

إيطاليا .. رجل يستيقظ بعد نصف ساعة من إعلان الأطباء وفاته |ما القصة ؟

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد