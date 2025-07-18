سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، وذلك دون احتساب المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 24
سعر البيع: 5320 جنيه
سعر الشراء: 5297 جنيه
عيار 22
سعر البيع: 4877 جنيه
سعر الشراء: 4856 جنيه
عيار 21
سعر البيع: 4655 جنيه
سعر الشراء: 4635 جنيه
عيار 18
سعر البيع: 3990 جنيه
سعر الشراء: 3973 جنيه
عيار 14
سعر البيع: 3103 جنيه
سعر الشراء: 3090 جنيه
عيار 12
سعر البيع: 2660 جنيه
سعر الشراء: 2649 جنيه
الأونصة
بالجنيه المصري:
سعر البيع: 165471 جنيه
سعر الشراء: 164760 جنيه
بالدولار الأمريكي: 3350.64 دولار
الجنيه الذهب
سعر البيع: 37240 جنيه
سعر الشراء: 37080 جنيه
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025
شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 استقرارًا في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 5297 جنيهًا. أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4877 جنيهًا، وسعر الشراء 4856 جنيهًا.
وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، سعر بيع قدره 4655 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 4635 جنيهًا. في حين بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 3990 جنيهًا، وسعر الشراء 3973 جنيهًا.
أما الذهب عيار 14 فقد سجل سعر بيع 3103 جنيهات، وسعر شراء 3090 جنيهًا، بينما بلغ سعر بيع الذهب عيار 12 نحو 2660 جنيهًا، وسعر الشراء 2649 جنيهًا.
بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي 165471 جنيهًا للبيع، و164760 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3350.64 دولار. أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعر بيعه 37240 جنيهًا، وسعر شرائه 37080 جنيهًا.