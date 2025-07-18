سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، وذلك دون احتساب المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 5320 جنيه

سعر الشراء: 5297 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4877 جنيه

سعر الشراء: 4856 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 4655 جنيه

سعر الشراء: 4635 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 3990 جنيه

سعر الشراء: 3973 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3103 جنيه

سعر الشراء: 3090 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2660 جنيه

سعر الشراء: 2649 جنيه

الأونصة

بالجنيه المصري:

سعر البيع: 165471 جنيه

سعر الشراء: 164760 جنيه

بالدولار الأمريكي: 3350.64 دولار

الجنيه الذهب

سعر البيع: 37240 جنيه

سعر الشراء: 37080 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

شهدت محلات الصاغة في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 استقرارًا في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 5320 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء 5297 جنيهًا. أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4877 جنيهًا، وسعر الشراء 4856 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، سعر بيع قدره 4655 جنيهًا، مقابل سعر شراء بلغ 4635 جنيهًا. في حين بلغ سعر بيع الذهب عيار 18 نحو 3990 جنيهًا، وسعر الشراء 3973 جنيهًا.

أما الذهب عيار 14 فقد سجل سعر بيع 3103 جنيهات، وسعر شراء 3090 جنيهًا، بينما بلغ سعر بيع الذهب عيار 12 نحو 2660 جنيهًا، وسعر الشراء 2649 جنيهًا.

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلي 165471 جنيهًا للبيع، و164760 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي 3350.64 دولار. أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعر بيعه 37240 جنيهًا، وسعر شرائه 37080 جنيهًا.