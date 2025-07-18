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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة.. اشتري الآن

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، وذلك على الرغم من استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، وهو ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، خاصة من قبل الشباب المقبلين على الزواج.

سعر الذهب في مصر

أدى الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب إلى تحفيز عدد كبير من المواطنين على الشراء، خاصة بعد فترة من التقلبات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية، حيث لامست الأسعار مستويات تاريخية غير مسبوقة.

ومع هذا التراجع، عادت الحركة تدريجيا إلى سوق الصاغة في عدد من المحافظات، بعدما عانت من حالة من الركود نتيجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال الأشهر الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يهتم المواطنون بشكل يومي بمتابعة أسعار الذهب اليوم في مصر، خاصة فئات المستثمرين والمقبلين على الزواج، نظرا لأهمية الذهب كملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال. 

وجاءت الأسعار في السوق المحلي اليوم على النحو التالي:
عيار 24: 5303 جنيه للبيع – 5280 جنيه للشراء
عيار 22: 4861 جنيه للبيع – 4840 جنيه للشراء
عيار 21: 4640 جنيه للبيع – 4620 جنيه للشراء
عيار 18: 3977 جنيه للبيع – 3960 جنيه للشراء
عيار 14: 3093 جنيه للبيع – 3080 جنيه للشراء
عيار 12: 2651 جنيه للبيع – 2640 جنيه للشراء
الأونصة: 164937 جنيه للبيع – 164226 جنيه للشراء
الجنيه الذهب: 37120 جنيه للبيع – 36960 جنيه للشراء
سعر الأونصة عالميا بالدولار: 3338.97 دولار

أسباب اختلاف أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر نتيجة عوامل متعددة، أبرزها تكاليف المصنعية، وهامش الربح، وموقع المحل الجغرافي، ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق 

تشهد السوق المصرية تداولا واسعا لعدة أعيرة من الذهب، أبرزها:
عيار 24: الأنقى بنسبة 99.99%، ويستخدم عادة في صناعة السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر، ويستخدم في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب، ويعد الخيار المفضل لدى فئة الشباب.

لماذا تنخفض أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاع الأونصة عالميا؟

رغم تسجيل الأونصة الذهبية لمستويات قياسية في الأسواق العالمية، فإن أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تشهد تراجعا نسبيا من وقت لآخر، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:
تقلبات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية
تذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي
تراجع مؤقت في معدلات الطلب
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة
قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى سعر منذ شهرين

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، مدعوما بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

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