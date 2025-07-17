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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. أخبار تهمك

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

 قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير،  تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 17-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4650  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5314 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37200 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس 17-7-2025.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.47  جنيه للبيع و49.37 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.43 جنيه للبيع، و58.30  جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 68.11 جنيه للبيع، و67.95 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.19 جنيه للبيع، و13.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 162.22 جنيه للبيع، و161.84 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17-7- 2025.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر :

العظمى والصغرى

القاهرة  39  28

بورسعيد 35 26

الإسكندرية 33  23

مطروح 33  23

شلاتين 43  28

حلايب 36  29

أسوان 44  28

وفي بعض الدول العربية

الرياض 45  30

طرابلس 31  25

المنامة 42  34

أبو ظبي 44  32

تونس 35  25

القدس  32  21

الخرطوم  36  26

الذهب أسعار الذهب الدولار سعر الدولار العملات الأجنبية

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