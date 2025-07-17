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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يقلص مكاسبه بعد نفي ترامب اعتزامه إقالة رئيس الفدرالي الأميركي

الذهب
الذهب
وكالات

قلصت أسعار الذهب من مكاسبها خلال تعاملات يوم الأربعاء 16 يوليو/ تموز، وذلك بعد نفي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من منصبه، وذلك بعد ارتفاعه عقب تقارير إخبارية أفادت بنية ترامب اتخاذ هذا الإجراء.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3354.01 دولار للأونصة في الساعة 01:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:53 بتوقيت غرينتش)، مقلصة نسبة ارتفاعها من 1.6% خلال وقت سابق من تعاملات اليوم.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3359.1 دولار عند التسوية.

وقال الرئيس الأميركي إنه لا ينوي إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، لكنه رفض استبعاد أي احتمال، وأشار ترامب إلى تحقيق في تجاوزات التكاليف في مشروع تجديد الاحتياطي الفدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار.

من جانبه، علق استراتيجي السلع في شركة TD للأوراق المالية، دانيال غالي، قائلاً: "أدت العناوين الرئيسية التي تشير إلى أن ترامب يفكر في إقالة باول إلى ارتفاع أسعار الذهب... لكنه أوضح لاحقاً أن ذلك مستبعد للغاية. وتذبذبت أسواق الذهب بين الصعود والهبوط".

في سياق آخر، نفذت إسرائيل عدداً من الضربات الجوية على العاصمة السورية دمشق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بوزارة الدفاع وقصف قرب القصر الرئاسي. ورفع الهجوم من القلق بشأن التوترات الجيوسياسية مما وفر دعماً للذهب.

وفيما يتعلق بتطورات الرسوم الجمركية، استعدت المفوضية الأوروبية لفرض تعرفات جمركية على بضائع أميركية بقيمة 84.1 مليار دولار إذا فشلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بفرض تعرفات جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وعلق كبير المحللين في شركة Kitco Metals، جيم ويكوف: "مع الضربات الإسرائيلية وتشدد الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، ازدادت حالة عدم اليقين في السوق"، وهو ما يوفر دعماً للذهب.

وأضاف ويكوف: "أتوقع أن يتراوح سعر تداول الذهب بين 3250 و3476 دولاراً على المدى القريب".

من ناحية أخرى، ساهمت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، التي أظهرت استقراراً في يونيو/ حزيران، مقارنةً بارتفاعٍ بنسبة 0.3% خلال مايو/ أيار، في دعم المعدن النفيس.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات يوم الثلاثاء كشفت عن زيادة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.1% خلال شهر مايو، وهو ما قد يسهم في استمرار حالة توخي الحذر التي ينتهجها الاحتياطي الفدرالي الأميركي قبل خفض معدلات الفائدة.

وعن المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.89 دولار للأونصة. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 3% تقريباً ليصل إلى 1412.55 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1227.73 دولار.

أسعار الذهب دونالد ترامب جيروم باول

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