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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار الذهب والدولار اليوم .. هل التراجع مستمر؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن
رنا عبد الرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن الأسواق المصرية صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025 حيث شهدت حالة من الهدوء النسبي في أسعار الذهب، وذلك بعد تراجع جديد سجله المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس.

وانخفضت أسعار جميع الأعيرة في محلات الصاغة، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميًا في البورصات الدولية، في وقت يسود فيه الترقب أوساط المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب نهاية الشهر الجاري، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير مباشر على حركة الأسواق العالمية وسعر الدولار والذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المصري نحو 5314 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 4650 جنيهًا، بانخفاض قدره 25 جنيهًا عن تعاملات أمس، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3985 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 37200 جنيه. 

هذه الأرقام تعكس حالة التراجع التدريجي الذي يشهده سوق الذهب المصري، مدفوعًا بانخفاض السعر العالمي للأوقية، والتي سجلت اليوم 3356 دولارًا.

على صعيد العملة الأمريكية، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، وذلك بعد موجة من التحركات المتباينة في البنوك أمس،حيث ارتفع في 7 بنوك، وتراجع في 3 أخرى.

 وبحسب آخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك المصرية، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة سعر 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، بزيادة قدرها قرش واحد مقارنة بتعاملات أمس.

وتأتي هذه التحركات في الأسواق قبيل الاجتماع المرتقب للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، المقرر عقده يومي 30 و31 يوليو الجاري، حيث من المنتظر أن يناقش المجلس السياسة النقدية الأمريكية وتحديد مصير أسعار الفائدة. هذا الاجتماع يمثل أحد أبرزالمحطات الاقتصادية في عام 2025، في ظل ترقب عالمي لأي إشارات قد تؤثر في حركة رؤوس الأموال، وسوقي الذهب والدولار بشكل مباشر.

الذهب الدولار العملة الاوقية اسواق الذهب

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