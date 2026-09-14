مصرع 3 مدنيين وإصابة 2 في هجمات أوكرانية على دونيتسك

أعلن دينيس بوشيلين، حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق متفرقة من الجمهورية.

وقال بوشيلين، في منشور عبر منصة «ماكس»، إن القتلى بينهم شاب صغير، مشيراً إلى أن الهجمات تسببت كذلك في أضرار مادية شملت 3 منازل وعدداً من السيارات.

وأوضح أن الأضرار سجلت في مدينة دونيتسك ومدينة غورلوفكا، إلى جانب منطقتي فولودارسكي وفيليكونوفوسيلكوفسكي.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مع تبادل الطرفين الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وبحسب السلطات في المناطق الروسية الحدودية، تستهدف القوات الأوكرانية بصورة متكررة أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومرافق للطاقة ومنشآت صناعية، بينما تقول وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تركز في المقابل على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية ومجمعات الصناعات الدفاعية ومخازن الأسلحة وورش إصلاح وتصنيع المعدات العسكرية، إضافة إلى مواقع تجمع القوات والمرتزقة الأجانب.