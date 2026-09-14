قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يرحب بعودة وسام أبو علي
الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا إلى أهلي دبي مقابل 5 ملايين دولار.. واللاعب يستعد لمغادرة القاهرة
دوي انفجارات يهز مدينة سيريك جنوب إيران.. والمصدر غير معلوم
اليمن.. القوات الحكومية تستعيد مواقع غربي تعز وتتقدم جنوبا
لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير
زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل
الأزهر الشريف يعلن الشروط الرسمية لمسابقة حفظ القرآن الكريم 2027/2026
الصيف يودع المصريين.. ملامح الطقس خلال الأيام الأخيرة من فصل الحر
اخبار التوك شو| الفنانة لوسي تتحدث عن اعتزال الفن.. و25 مليون طالب بدأوا العام الدراسي
من لا يستطيع النوم.. أفضل 3 أدعية أوصى بها النبي تخلصك من الأرق فورا
استجابة لطلبات الركاب.. تمديد قطار العاصمة ساعة ليلاً ابتداءً من الأحد 13 سبتمبر
إنفجارات عنيفة تهز جنوب إيران || تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تقنيات الذكاء الاصطناعي
تقنيات الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

كشفت الصين عن نظامين لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمثل تحولا من العمل الميداني الذي كان يعتمد لعقود على خبرات المتخصصين، إلى التنبؤات القائمة على البيانات والخوارزميات التي تتسم بدقة وشمولية وكفاءة أعلى.

وأطلقت "هيئة المسح الجيولوجي الصينية" (التابعة لوزارة الموارد الطبيعية) هذين النظامين — وهما "AI-GeoMapping" و"AI-OreSeeking" — خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر ومعرض التعدين الصيني في مدينة تيانجين، وذلك في إطار مساعي البلاد لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الصينية.

ويعد رسم الخرائط الجيولوجية بمثابة خارطة طريق لعالم المعادن الموجود تحت سطح الأرض، حيث يكشف عن كيفية توزيع الطبقات والتركيبات الجيولوجية والصخور. وقال "لي فنجدان"، المسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الصينية والمشرف على نظام "AI-GeoMapping"، إن هذه العملية تمثل المتطلب الأساسي والأكثر أهمية لاكتشاف مؤشرات وجود المعادن وتحديد المناطق المستهدفة للتنقيب.

وأضاف "لي" أن النظام -وبعد عقد من أعمال التطوير-قد تطور من مجرد إنجازات في خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأساسية ومنصات البرمجيات المتخصصة، ليصبح منظومة ذكية متكاملة تغطي كافة مراحل العمل.

وأشار إلى أن النظام يعالج تحديات ميدانية قائمة منذ فترة طويلة، مثل التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، ومحدودية انكشاف الصخور بسبب المستنقعات أو الصحاري، فضلا عن تعقيدات تحديد الوحدات الجيولوجية عبر مساحات مسح شاسعة.

وقال "لي": "يتمكن النظام من تحديد السمات الجيولوجية بدقة تصل إلى 90 بالمائة، كما يرفع كفاءة معالجة البيانات بأكثر من الضعف مقارنة بالطرق التقليدية"، موضحا أن النظام يدمج بين صور الأقمار الصناعية والمسوحات الجيوفيزيائية الجوية، فضلا عن الملاحظات الميدانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الصين تقنيات الذكاء الاصطناعي هيئة المسح الجيولوجي الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

بيان رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2026

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

جانب من الحادث

مفاجأة حزينة لسائق الإسعاف.. مصرع شابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الزراعي

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

بيزيرا

تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء

ترشيحاتنا

المركز العالمي للفتوي

الأزهر للفتوى يوضح حكم بعد طرد طالب من المدرسة بسبب ارتدائه نعلا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها.. هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. حكم رجوع الورثة في هبة أحد الأبوين شيئا لأولاده

دار الإفتاء

هل أتصدق بجهاز أختي المتوفاة أم أبيعه لصالح ابنها؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

كارثة صحية.. شرب الشاي بهذه الطريقة يصيبك بالسرطان

الشاي
الشاي
الشاي

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد