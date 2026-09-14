الصين تطلق أنظمة لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت الصين عن نظامين لرسم الخرائط الجيولوجية واستكشاف المعادن يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمثل تحولا من العمل الميداني الذي كان يعتمد لعقود على خبرات المتخصصين، إلى التنبؤات القائمة على البيانات والخوارزميات التي تتسم بدقة وشمولية وكفاءة أعلى.

وأطلقت "هيئة المسح الجيولوجي الصينية" (التابعة لوزارة الموارد الطبيعية) هذين النظامين — وهما "AI-GeoMapping" و"AI-OreSeeking" — خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر ومعرض التعدين الصيني في مدينة تيانجين، وذلك في إطار مساعي البلاد لتأمين إمدادات المعادن الحيوية، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الصينية.

ويعد رسم الخرائط الجيولوجية بمثابة خارطة طريق لعالم المعادن الموجود تحت سطح الأرض، حيث يكشف عن كيفية توزيع الطبقات والتركيبات الجيولوجية والصخور. وقال "لي فنجدان"، المسؤول في هيئة المسح الجيولوجي الصينية والمشرف على نظام "AI-GeoMapping"، إن هذه العملية تمثل المتطلب الأساسي والأكثر أهمية لاكتشاف مؤشرات وجود المعادن وتحديد المناطق المستهدفة للتنقيب.

وأضاف "لي" أن النظام -وبعد عقد من أعمال التطوير-قد تطور من مجرد إنجازات في خوارزميات الذكاء الاصطناعي الأساسية ومنصات البرمجيات المتخصصة، ليصبح منظومة ذكية متكاملة تغطي كافة مراحل العمل.

وأشار إلى أن النظام يعالج تحديات ميدانية قائمة منذ فترة طويلة، مثل التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، ومحدودية انكشاف الصخور بسبب المستنقعات أو الصحاري، فضلا عن تعقيدات تحديد الوحدات الجيولوجية عبر مساحات مسح شاسعة.

وقال "لي": "يتمكن النظام من تحديد السمات الجيولوجية بدقة تصل إلى 90 بالمائة، كما يرفع كفاءة معالجة البيانات بأكثر من الضعف مقارنة بالطرق التقليدية"، موضحا أن النظام يدمج بين صور الأقمار الصناعية والمسوحات الجيوفيزيائية الجوية، فضلا عن الملاحظات الميدانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.