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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يكشف حقيقة رحيل محمد شوقي.. تفاصيل

محمد شوقي
محمد شوقي
عمرو مصطفى

قالت الإعلامية دينا سليم، إن مصدرا مسؤولا بنادي زد، نفى ما تردد بشأن رحيل محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا استمراره في قيادة الفريق بشكل طبيعي.

حقيقة رحيل محمد شوقي

وأضافت، خلال برنامج ستاد المحور، إن إدارة زد متمسكة ببقاء شوقي، بعدما نجح في خلق شكل وهوية للفريق، إلى جانب قيادته للتأهل إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضحت أن سياسة النادي لا تعتمد على الاستغناء عن المدربين، مشيرًا إلى أن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق، كان قد رحل عن الفريق بناءً على طلبه الشخصي بسبب عدم التوفيق.

واختتمت أن ملف تولي شوقي تدريب المنتخب الأولمبي تم غلقه، وأنه لم يكن هناك طلبا رسميا من الأساس، وإنما مجرد حديثا وديا، وبالتالي فإن المدرب مستمر في قيادة زد بشكل طبيعي.

زد يفوز  على أساس الجيبوتي

وكان فريق زد قد حقق انتصارًا كبيرًا على أساس الجيبوتي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج زد بقيادة مديره الفني محمد شوقي إلى الحفاظ على تفوقه في مواجهة الإياب، وتجنب المفاجآت، من أجل استكمال مشواره في البطولة القارية والتأهل رسميًا إلى الدور المقبل.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد النتيجة الكبيرة التي تحققت في مباراة الذهاب، مع منح الفرصة لبعض العناصر للمشاركة، في ظل أفضلية الفريق الواضحة.


منافس زد في الدور المقبل

وفي حال نجاح زد في تخطي عقبة أساس الجيبوتي والتأهل إلى دور الـ32، ينتظر الفريق مواجهة قوية أمام عزام يونايتد التنزاني، الذي سيكون المنافس المقبل في مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية.

محمد شوقي زد الدوري المصري المنتخب الأولمبي الكونفدرالية

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