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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات السوق المحلية، رغم استمرار صعود أسعار الأونصة عالميا، وهو ما ساهم في انتعاش حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، لا سيما من جانب الشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم

انتعاش سوق الذهب في مصر

أدى التراجع المفاجئ في أسعار الذهب إلى تحفيز عدد كبير من المواطنين على الشراء، خاصة بعد فترة من التقلبات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية، حيث لامست الأسعار مستويات غير مسبوقة.

وعادت الحركة تدريجيا إلى سوق الصاغة في عدد من المحافظات، بعدما شهدت حالة من الركود نتيجة الارتفاعات المتتالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة (بدون مصنعية):
عيار 24: 5309 جنيها للبيع – 5286 جنيها للشراء
عيار 22: 4866 جنيها للبيع – 4845 جنيها للشراء
عيار 21: 4645 جنيها للبيع – 4625 جنيها للشراء
عيار 18: 3981 جنيها للبيع – 3964 جنيها للشراء
عيار 14: 3097 جنيها للبيع – 3083 جنيها للشراء
عيار 12: 2654 جنيها للبيع – 2643 جنيها للشراء
الأونصة: 165115 جنيها للبيع – 164404 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37160 جنيها للبيع – 37000 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3344.49 دولارا

تفاوت أسعار الذهب بين محلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من محل إلى آخر نتيجة عدة عوامل، أبرزها: تكاليف المصنعية، وهامش الربح، وموقع المحل، ومستوى جودة الخدمة المقدمة. لذا ينصح العملاء بمقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء للحصول على أفضل صفقة ممكنة.

الأعيرة الأكثر تداولا في السوق المحلية

تشهد السوق المصرية تنوعا في الأعيرة المتداولة، أبرزها:
عيار 24: الأعلى نقاء بنسبة 99.99%، ويستخدم عادة في السبائك الاستثمارية.
عيار 21: الأكثر انتشارا، ويعد الخيار الأول في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية.
عيار 18: يتميز بتصميماته العصرية وسعره المناسب، ويحظى بإقبال من فئة الشباب.

لماذا تنخفض أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟

رغم أن الأونصة العالمية سجلت مستويات قياسية، إلا أن السوق المحلية شهدت تراجعا نسبيا في بعض الفترات، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
تذبذب أسعار الأونصة في البورصات العالمية
تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
زيادة المعروض من الذهب مقابل تراجع مؤقت في الطلب المحلي
الأوضاع الاقتصادية والسياسية الإقليمية
توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة

عالميا.. الأونصة تسجل أعلى مستوى منذ شهرين

على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، بدعم من تراجع مؤشر الدولار وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

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