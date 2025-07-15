اتفاقيات جديدة لتعزيز استثمارات الذهب والمعادن في مصر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقيتين جديدتين مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025.

الاتفاقية الأولى اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي.



والاتفاقية الثانية تشمل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنيه وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية.

قام بالتوقيع على الاتفاقية الاولى الجيولوجي ياسر رمضان – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، وعن شركة سنتامين المركزية للتعدين المهندس محمد كمال – رئيس مجلس إدارة الشركة.



وقام بالتوقيع على الاتفاقية الثانية الجيولوجي ياسر رمضان – رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والدكتور محمد الباجوري – المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول وعن شركة باريك السيد هنري أونسلو – مدير الاستكشاف في مصر والمملكة العربية السعودية وأفريقيا والشرق الأوسط بالشركة .

وأكد المهندس كريم بدوى أن قطاع التعدين يشهد تطورًا ملموسًا بفضل استراتيجية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر الطبيعية، وعلى رأسها الذهب، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار وتطور منظومة التعدين فى مصر .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم جهود الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتعزيز فرص البحث والاستكشاف، وتهيئة بيئة عمل جاذبة وفق أحدث النظم العالمية.