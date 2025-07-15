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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 15-7-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد صبيح

يبحث الكثير من المواطنين يوميًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر لمتابعة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا. وفي هذا التقرير، نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 في محلات الصاغة بدون المصنعية، بما يشمل جميع الأعيرة من عيار 24 وحتى عيار 12، بالإضافة إلى سعر الأونصة بالدولار وسعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في محلات الصاغة بمصر بدون احتساب المصنعية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا للبيع و5309 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4887 جنيهًا للبيع و4866 جنيهًا للشراء.

أما عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، فقد سجل 4665 جنيهًا للبيع و4645 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3999 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهات للبيع و3097 جنيهًا للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 2666 جنيهًا للبيع و2654 جنيهًا للشراء.

وعلى مستوى الأوزان الأكبر، سجلت الأونصة في السوق المحلي 165826 جنيهًا للبيع و165115 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا للبيع و37160 جنيهًا للشراء.

أما على الصعيد العالمي، فقد سجلت الأونصة بالدولار الأمريكي نحو 3348.63 دولارًا.

أسعار الذهب عيار 21

عيار 24:

سعر البيع: 5331 جنيهًا

سعر الشراء: 5309 جنيهًا


عيار 22:

سعر البيع: 4887 جنيهًا

سعر الشراء: 4866 جنيهًا


عيار 21:

سعر البيع: 4665 جنيهًا

سعر الشراء: 4645 جنيهًا


عيار 18:

سعر البيع: 3999 جنيهًا

سعر الشراء: 3981 جنيهًا


عيار 14:

سعر البيع: 3110 جنيهات

سعر الشراء: 3097 جنيهًا


عيار 12:

سعر البيع: 2666 جنيهًا

سعر الشراء: 2654 جنيهًا


الأونصة:

سعر البيع: 165826 جنيهًا

سعر الشراء: 165115 جنيهًا


الجنيه الذهب:

سعر البيع: 37320 جنيهًا

سعر الشراء: 37160 جنيهًا


الأونصة بالدولار:

3348.63 دولارًا


تظل أسعار الذهب اليوم محل اهتمام شريحة واسعة من المصريين سواء بغرض الاستثمار أو الادخار أو شراء المشغولات الذهبية، لذلك يحرص الكثيرون على متابعة حركة الأسعار يوميًا لمعرفة أحدث المستويات والتغيرات في السوقين المحلي والعالمي.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14

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