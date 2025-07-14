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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الذهب تكشف مفاجأة غير متوقعة عن الأسعار الفترة المقبلة

الذهب
الذهب
عادل نصار

كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، باتحاد الغرف التجارية، أخر تطورات أسعار الذهب في مصر، مشيرا إلى أن أسعار الذهب في مصر يحدد سعرها عدة عوامل أساسية.

أسعار الذهب تتأرجح وفي السوق المحلي

وأضاف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن اسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية الأقتصادية والعسكرية، متابعا أن خلال الفترة الأخيرة شهدت اسعار الذهب تتأرجح وفي السوق المحلي وصل إلى 4650 في سعر جرام عيار 21.

الذهب

 اسعار الذهب مرتبطة بالأحداث العالمية

وأشار هاني ميلاد ، إلى أن التغيرات التي تحدث في الأحداث العالمية لها دور في اسعار الذهب وعوامل العرض والطلب أيضا من ضمن العوامل الهامة المؤثرة.

أسعار الذهب في مصر

تتفاوت أسعار الذهب في مصر اليوم وفقًا لنوع العيار، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 قيراط سجل نحو 5326 جنيهًا.
عيار 21 قيراط بلغ حوالي 4660 جنيهًا.
عيار 18 قيراط وصل إلى 3994 جنيهًا.
أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 37280 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من الهدوء بالتزامن مع عطلة الأسواق العالمية، حيث يتحرك المعدن الأصفر ضمن نطاق محدود يتراوح بين 10 و 20 جنيهًا، ويأتي هذا التباين الطفيف نتيجة توازن نسبي بين العرض والطلب على المستوى المحلي، إلى جانب ترقب المستثمرين لأي مستجدات اقتصادية قد تؤثر على حركة الذهب خلال الأيام المقبلة، وتنعكس هذه التغيرات بشكل مباشر على حركة السوق داخل مصر مع بقاء الأسعار في حالة تقلب خفيف دون تسجيل قفزات كبيرة حتى الآن.

الذهب شعبة الذهب اسعار الذهب رئيس شعبة الذهب سعر جرام عيار 21

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