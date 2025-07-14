تأجيل استئناف متهم بـ أحداث تظاهرات الألف مسكن

قررت دائرة مستأنف جنايات الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي، تأجيل الإستئناف المقدم من متهم على حكم السجن المؤبد الصادر ضده في قضية “احداث تظاهرات الألف مسكن” لجلسة 9 أغسطس المقبل.

محاكمة المتهمين في قضية أحداث الألف مسكن

تضمنت القضية 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.