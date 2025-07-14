مصرع طفل غرقا فى مياه نهر النيل بقنا

لقى طفل مصرعه غرقاً فى نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص جنوب قنا، أثناء محاولته السباحة فى النيل مع آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل غرقاً فى مياه نهر النيل أمام قرية الكراتية التابعة لمركز قوص.

وتبين أن الطفل نزل مع آخرين للاستحمام فى مياه نهر النيل، إلا أنه لم يتمكن من السباحة، فلقى مصرعه غرقاً، وجرى انتشال الجثمان من المياه.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

