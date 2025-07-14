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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس قنا

جداول امتحانات النقل
جداول امتحانات النقل
يوسف رجب

اعتمد هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا،  اليوم الاثنين، جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ومدارس التربية الخاصة والتعليم المجتمعي للعام الدراسي 2024- 2025م.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية من الثالث حتى السادس تبدأ من السبت 26 يوليو الجاري وتستمر حتى الأربعاء 30 يوليو من نفس الشهر و تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي في نفس الفترة من 26 إلى 30 يوليو.


وتابع الصابر، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من السبت 26 يوليو وتستمر حتى الخميس 31 يوليو 2025م.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في حين تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي "عام، ومهني، ومكفوفين، وأمل" يوم السبت 9 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 13 أغسطس من نفس الشهر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان وتأمينها، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والإدارات التعليمية لوضع خطة تنفيذية وفق تعليمات الوزارة وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.



قنا جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل المرحلة الابتدائية فترة الامتحانات

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