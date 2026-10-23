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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: منصة الكيانات الاقتصادية تربط 90 جهة حكومية لتيسير التراخيص لـ 468 نشاطا

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
البهى عمرو

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهدفنا تمكين المستثمر من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلا من الانشغال بإجراءات التراخيص والتصاريح.

وأضاف، خلال جلسة بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن منصة الكيانات الاقتصادية تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتيسير إجراءات التراخيص لنحو 468 نشاطا اقتصاديا.
 

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك 9 مناطق استثمارية جديدة على خريطة التنمية وأولوية للمحافظات الأقل دخلا لتوفير فرص عمل لأبنائها.


 


 

الاستثمار وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح منتدى مصر 2026

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