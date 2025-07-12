الكيلو بـ10..الشمام "كوز العسل" البديل الأرخص للبطيخ على طرق قنا

"الشمام أو كوز العسل" يعتبرها البعض البديل الأفضل للبطيخ، تنتشر بكثافة على جانب الطرق السريعة بـ قنا، حيث يقبل على شرائها الأهالى عقب إنهاء أعمالهم في نهاية يومهم الوظيفى، أو الأطفال الصغار لحلاوة طعهما وسهولة التعامل معها وتقطيعها.

تتنوع ألوان الشمام أو كوز العسل كما يحب أن يطلق عليه الباعة، ما بين الأصفر والأخضر وأحياناً الأبيض، لكنها لا تختلف في مذاقها وطعمها المميز، الذى يجذب الصغار والكبار، فضلاً عن تناسب أسعاره مع الكثير من الفئات، في ظل ارتفاع أسعار البطيخ والفواكه المشابهه لها في الطعم والحجم.

محافظة أسيوط

محافظة أسيوط هي المنبع الرئيس لفاكهة الشمام" كوز العسل" كما يروى الباعة والتجار، حيث يتم زراعتها بكميات كبيرة في محافظة أسيوط، تليها محافظة سوهاج، ومساحات ضئيلة في بعض مراكز محافظة قنا، تنهى مع بداية الموسم في شهر مايو من كل عام.

قال محمد عبدالهادى، بائع شمام، أتواجد هنا في مكانى بمفارق نجع حمادى منذ سنوات، لبيع الشمام "كوز العسل"، حيث أنه من الفواكه التي تتميز بمذاق وطعم مميز، فضلاً عن عدم تأثرها بالحرارة أو تعرضها للتلف مثل الكثير من الفواكه التي تتلف من الحرارة، ما يجعلها تتحمل لفترات طويلة، رغم أن الإقبال عليها كبير ولا تأخذ وقت طويل لبيعها.

وأضاف عبدالهادى، أشترى كميات الشمام أو كوز العسل من تجار بمحافظة أسيوط، حيث تعتبر هي المصدر الرئيس لبيع هذه الفاكهة، وأحياناً من سوهاج، بجانب بعض الكميات البسيطة التي يعرضها على بعض المزارعين هنا في قنا، حيث يتم زراعته في الأماكن الصحراوية.

استخدامات متعددة

وأشار بائع الشمام، إلى أن كل شخص حسب له طريقة في تناول الشمام أو كوز العسل، البعض يقطعها ويتناولها شرائح وآخرين يقطعونها قطع صغيرة ويضعونها في إناء داخل الثلاجة ويتم تناولها كطعام، والبعض يستخدمه كعصير، لافتاً إلى أنه كل مستهلك له طلب مختلف عن الآخر، فالبعض يطلبها صفراء اللون وآخرين يطلبونها خضراء، لكن في النهاية أنا واثق في بضاعتى ولا أتردد في فتح الشمام لكى يراه المشترى أو يتناول منه قطعة للإطمئنان على مستوى الحلاوة.

وأوضح عبدالهادى، الموسم الأساسى لبيع كوز العسل يبدأ مع شهر مايو من كل عام، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر، أحاول خلال هذه الفترة الالتزام بسعر مناسب للجميع، ففى هذا العام أبيع بـ 10 جنيهات للكيلو، وهو أقل من السوق بجنيهان على الأقل، حيث يبيع بعض التجار الكيلو بـ 15 جنيهاً حتى الآن.

شمام كوز العسل فاكهة لها شكل دائرى أو بيضاوي، ويبلغ طولها ما بين 15 إلى 22 سم، فيما يتراوح وزنها عادةً بين 1800 جرام إلى 3500 جرام، وغالبًا ما يكون لونها من الداخل أصفر، ولون قشرتها أخضر أو أصفر.





