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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطرى قنا يبدأ حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

مدير طب بيطرى قنا
مدير طب بيطرى قنا
يوسف رجب

أكد الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى على نطاق مديرية الطب البيطرى بقنا وجميع الإدارات البيطرية والوحدات البيطرية بمراكز المحافظة وذلك من خلال التجهيزات المتعلقة بالحملة من خلال توفير الأطقم الطبية البيطرية التى سوف تنتشر فى جميع نجوع وقرى محافظة قنا ومراكزها من أجل الوصول إلى جميع أصحاب رؤوس الماشية من أجل تقديم الخدمة البيطرية اللازمة.

وأضاف سباق، بأنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة وتسهيل الأمور للمزارع والفلاح القنائى، في إطار الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين، وحرصاً على الثروة الحيوانية.

وناشد مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، المواطنين أصحاب رؤوس الماشية تقديم حيواناتهم للجان التحصين المنتشرة بكافة مراكز المحافظة، لضمان الوصول إلى جميع المواشى وتحصينها ضد الأمراض.

وأشار سباق، إلى أن الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية الطب البيطرى بقنا على استعداد لتلقى أى استفسارات أثناء الحملة وذلك عن طريق الطرق التالية: رسائل الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام، الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، أو الهاتف 01202056577 ورسائل واتس عبر الهاتف 01200035253.

قنا طب بيطرى قنا حملة تحصين المواشى الثروة الحيوانية مرضى الحمى القلاعية حمى الوادى المتصدع

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