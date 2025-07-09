فريق طلاب زراعة قنا يحصد المركز الأول في هاكاثون «جيل أخضر»

فاز فريق طلابى بكلية الزراعة بقنا، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في هاكاثون الشباب الوطني للاستدامة – جيل أخضر، ضمن فريق Black Soil، والذي نظمته منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز والابتكار بجامعة جنوب الوادى.

وتناول المشروع الفائز إعادة تدوير البلاستيك والمخلفات العضوية باستخدام تقنية التحلل الحراري لإنتاج البيوشار، وهي تقنية مبتكرة تُسهم في استصلاح الأراضي، وتحسين خصوبة التربة، وتنقية المياه، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة البيئية وريادة الأعمال الخضراء.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الفريق الفائز الذي يضم الطالب أسامة أحمد عبد الحميد الشاطر بكلية الزراعة، والطالبة سارة نحاس بكلية الزراعة، والمهندس حسن محمد حسن خريج كلية الزراعة، والمهندس محمد أبو شلة خريج كلية الزراعة.

وأكد عكاوى أن الجامعة تفتخر بأبنائها المبدعين الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا للتميز العلمي والابتكار في خدمة قضايا المجتمع والبيئة، مشددًا على دعم الجامعة الدائم لأفكار الشباب التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

كما أعرب الدكتور عصام الدين عبد الهادي، عميد كلية الزراعة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بجهود الفريق في تقديم مشروع يعكس وعيًا بيئيًا متقدمًا وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص إبداعية حقيقية، مؤكدًا أن الكلية ستظل حاضنة للمواهب العلمية ومشروعات المستقبل الأخضر.