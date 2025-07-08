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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد حريق سنترال رمسيس.. محافظ قنا يتابع تطورات انقطاع الاتصالات من شبكة الطوارئ

مركز السيطرة بقنا
مركز السيطرة بقنا
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تطورات انقطاع خدمات الاتصالات الناتج عن الحريق الذي اندلع بسنترال رمسيس في محافظة القاهرة، وذلك من خلال اتصال مباشر باللواء مهندس وليد فتحي، مدير مركز الشبكة الوطنية بوزارة التنمية المحلية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمتابعة جهود الإصلاح الجارية، والعمل على الحد من تأثير الانقطاع على خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت داخل نطاق محافظة قنا.

وشدد عبدالحليم، على أهمية الجاهزية والاستعداد الدائم، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة بمركز السيطرة، لمتابعة أي طارئ أو أزمة قد تطرأ، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأفادت تقارير فنية صادرة عن الجهات المختصة أن أعمال الإصلاح تجري بوتيرة متسارعة لإعادة الخدمات إلى طبيعتها تدريجيًا، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية يساهم في توفير رؤية دقيقة لحظة بلحظة عن مجريات الموقف.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم نشر أرقام الطوارئ الخاصة بجميع الجهات المعنية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، حرصًا على تمكين المواطنين من التواصل السريع، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق لحين عودة الخدمات بشكل كامل.

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