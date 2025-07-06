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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: تلقى 13طلباً من المرشحين لمجلس الشيوخ.. إصابة 4 أطفال باشتباه تسمّم

اجتماع نائب محافظ قنا
اجتماع نائب محافظ قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث من أبرزها، تلقى 13 طلباً من المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ فى أول أيام فتح باب تلقى الطلبات، ونائب محافظ قنا يتابع أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط، وإصابة 4 أطفال باشتباه تسمم فى قرية دندرة.
 

بدأت بـ 13مرشحاً.. حصيلة أول أيام فتح باب انتخابات مجلس الشيوخ بقنا
 

انتهت لجنة استقبال طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة قنا، عملها فى أول أيام فتح باب تلقى طلبات الترشح باستقبال 13 طلباً.

انعقدت لجنة تلقى طلبات الترشح بمقر محكمة قنا الإبتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سامح سالم، مدير إدارة التنفيذ والقرارات بالمحكمة.
 

نائب محافظ قنا يتابع أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمتابعة أعمال لجنة حصر المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وحرصًا من المحافظة على تعزيز السلامة الإنشائية والحفاظ على أرواح المواطنين.
 

واستعرض الاجتماع، موقف قرارات الإزالة الصادرة، سواء للهدم الكلي أو الجزئى، مع الوقوف على أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، ومتابعة قرارات الترميم والصيانة ومدى تطبيقها فعليًا على أرض الواقع.

إصابة 4 أطفال باشتباه تسمم فى قرية دندرة بقنا

أصيب 4 أطفال، باشتباه تسمم، عقب شعورهم بأعراض تلبك معوي ومغص، فى قرية دندرة التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد يفيد تلقى بلاغ بإصابة 4 أشخاص بحالة تلبك معوي ومغص بعد تناول وجبة غذائية بقرية دندرة.

قنا أخبار قنا مجلس الشيوخ قرية دندرة اشتباه تسمم انتخابات مجلس الشيوخ المنشآت الآيلة للسقوط تلبك معوي

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