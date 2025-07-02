بأسعار مخفضة .. افتتاح منفذ"حياة كريمة"لبيع اللحوم والسلع الغذائية بمدينة قنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة الكابتن، وذلك بجوار مصلحة الأحوال المدنية وموقف نقل الأتوبيس بمدينة قنا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.



جاء ذلك بحضور العميد أحمد عصمت، مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة قنا، والمهندس محمد عادل، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، والدكتورة سميحة عبدالرحيم، نائب المنسق العام، و حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، و مجدي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وتفقد محافظ قنا، محتويات المنفذ من السلع الغذائية، والتي شملت لحوماً بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الأرز، والسكر، والزيت، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، والتي تطرح بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.



وأكد محافظ قنا، بأن افتتاح هذا المنفذ يأتى بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، موجهاً الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" على دورها الفعّال في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها التنموى والاجتماعى.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مثل هذه المنافذ تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المادية.