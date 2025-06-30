بنسبة نجاح 68%.. محافظ قنا يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 68%، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفى عبيد علي حامد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.

وأوضح محافظ قنا، بأن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد بلغ 196 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، مشيدًا بجهودهم وتفوقهم، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم المتفوقين ورعاية الموهوبين، باعتبارهم نواة لمستقبل واعد.

وفي لفتة إنسانية تعكس تقديره للتميز والتفوق، أجرى محافظ قنا، اتصالًا هاتفيًا بعدد من الطلاب الأوائل وأولياء أمورهم، وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من نتائج مشرفة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، وداعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد والتميز ليكونوا قدوة لزملائهم.

وفي إطار التيسير على أولياء الأمور والطلاب، أعلن محافظ قنا أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير خدمة إعلان النتائج إلكترونيًا، بالإضافة إلى تلقي طلبات التظلمات من خلالها، بما يحقق سهولة الوصول إلى النتيجة ويُخفف من الزحام داخل الإدارات التعليمية، ويُسهم في توفير الوقت والجهد.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة رسميًا داخل المدارس صباح الثلاثاء المقبل، لتكون متاحة لجميع الطلاب في توقيت واحد، مع التأكيد على التزام المدارس بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب الراغبين في التظلم.

وأكد محافظ قنا، بأن المحافظة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير المنظومة التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن النهوض بالتعليم هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.