عقب تعطل التكييفات .. صحة قنا : استمرار العمل بقسم الحضانات

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن العمل داخل قسم الحضانات بالمستشفى قنا العام، مستمر دون توقف لعمل القسم والذى يوجد به عدد كبير من الأطفال دون تأثر.

جاء ذلك البيان رداً علي ما تردد عبر عدد من الصفحات والمواقع الإخبارية عن حدوث إخلاء لقسم الحضانات بمستشفي قنا العام.

وأضاف عبدالخالق، بأن كافة الحضانات تعمل بكفاءة وفاعلية وذلك عقب تعطل مفتاح التكييف بالحضانات والذي تم استبداله علي الفور وإصلاحه.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا، إلي عدم تنفيذ إخلاء للأطفال بالقسم وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة بصورة طبيعية.

وفى سياق آخر، تحتفل مديرية الصحة بقنا، باليوم العالمى للتبرع بالدم، ضمن احتفالات وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.