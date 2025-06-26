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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 2888 حالة ضمن قوافل طبية متكاملة بقرى قنا

قوافل طبية بقنا
قوافل طبية بقنا


نفذت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني عدة قوافل طبية متكاملة بقرى مركزي دشنا وقوص، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا. استهدفت القوافل تقديم خدمات طبية في مختلف التخصصات، في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.
 

ففى قرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا توقيع الكشف الطبي على 976 مواطنًا في تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، وأسفر الفحص الطبي عن تحديد 27 حالة بحاجة إلى تدخلات جراحية.

وفي قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، استفاد من القافلة الطبية 1237 مواطنًا، وشملت نفس التخصصات، حيث تم إحالة 52 حالة لإجراء عمليات وفحوصات طبية متقدمة داخل المستشفيات المختصة.
 

كما تم تنظيم قافلة متخصصة في طب الرمد بقرية جراجوس، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على 675 حالة، نتج عنها صرف 260 نظارة طبية، وتحويل 135 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتلك القوافل الطبية، مشيدًا بالجهود المبذولة من الجهات المنظمة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توسيع مظلة الخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الصحية، والوصول بالخدمة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
 

قنا اللجنة الطبية العليا المجتمع المدني دشنا قوص قوافل طبية متكاملة المستشفيات المختصة

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