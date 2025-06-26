أخبار قنا: غرق شابين بترعة توشكى.. وإطلاق خطة تنموية لتحقيق تكامل عمرانى شامل

شهدت محافظة قنا على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث، من أبرزها، فوز تعليم قنا بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة، وقافلة مجانية لـ جنوب الوادي تعالج 686 شخصًا في قرية السمطا، والحزن يخيم على قرية الترامسة عقب غرق شابين من أبنائها في ترعة توشكى بأسوان، والمحافظ يطلق خطة تنموية لتحقيق تكامل عمرانى شامل.

قنا تفوز بـ3 مراكز على مستوى الجمهورية في التنمية المستدامة

هنأ هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا الطلاب الحاصلين على المراكز الثالث والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية في نتائج مسابقات التنمية المستدامة بحسب ما أعلنه بيان الدكتورة وفاء عبد السلام مدير إدارة التنمية المستدامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المسابقة التي نظمت تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم للتعريف والتوعية بإستراتيجيات وأهداف التنمية المستدامة لتأمين احتياجات الحاضر والمستقبل للأجيال الجديدة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن الطالبة صباح صلاح عبدالفضيل محمد، بمدرسة أبوخزام الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، حصلت على المركز الثالث جمهورى، والطالبة شهد حازم حماد محمود، بمدرسة الثانوية التجارية بنات بإدارة نجع حمادي التعليمية، حصلت على المركز الرابع جمهوري.

قافلة مجانية لـ جنوب الوادي.. علاج 686 شخصا في قرية السمطا بقنا

عالجت قافلة طبية تابعة لجامعة جنوب الوادى، 686 شخصًا فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بـ قنا، حيث قدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج مجانا داخل ساحة آل بدر بنجع الزهنات، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال جمال الأفندى الزمر، مدير قطاع خدمة المجتمع والقوافل المركزية بالجامعة، إن القافلة قدمت الخدمات للمواطنين في 8 تخصصات، وأنه تم علاج 97 في عيادة الباطنة، و133 في العظام، و115 في الرمد، و88 بالأنف والأذن والحنجرة، و37 نساء وتوليد، و142 أطفال، و67 بعيادة الجلدية، بالإضافة لـ 7 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

شهداء لقمة العيش.. الحزن يخيم على قرية الترامسة بقنا عقب غرق شابين بأسوان

شهدت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، حالة من الحزن على شابين، لقيا مصرعهما غرقا في ترعة توشكى بمحافظة أسوان، أثناء عودتهما من مهمة عمل مع تاجر فراخ، حيث حاولا تخفيف أجواء الحرارة التي تشهدها البلاد بالنزول إلى الترعة والاستمتاع بالمياه الباردة، إلا أنهما خرجا جثتين هامدتين.

رحلة الشابين بدأت بمرافقة سيارة فراخ لأحد أقاربهما متوجهة إلى أسوان، كعادتهما كل فترة، وأثناء عودتهما شعر الشابان الصديقان، بارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما دفعهما إلى النزول إلى ترعة توشكى على الطريق، لتلطيف جسديهما بالمياه، إلا أنهما لم يستطيعا مقاومة تيار المياه، الذى جرفهما إلى أعماق الترعة، لتنتهى رحلة عملهما داخل أعماق المياه.

محافظ قنا يطلق خطة تنموية لتحقيق تكامل عمرانى شامل

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، فعاليات ورشة عمل موسعة نظمتها المحافظة لإعداد مخطط عمراني متكامل يربط بين مدينة قنا القديمة، وقنا الجديدة، وغرب قنا، ضمن تكتل حضري متناسق، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

استهلت الورشة بعرض تفصيلي قدمته الدكتورة نهال المغربل، تناولت خلاله الرؤية الاقتصادية المحلية لتكتل قنا الكبرى، مؤكدة على تنوع اقتصاد المحافظة، وما يتمتع به من خصائص الاستدامة والتنافسية، وقدرته على جذب الاستثمارات، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لقنا فى تنشيط محاور النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز المزج بين التراث والحداثة، وتنمية خدمات المال والأعمال والسياحة الريفية والترفيهية في إقليم جنوب الصعيد، كما استعرضت مكونات المشروع الاقتصادية ومحاوره الرئيسية.