خلال جولة بمصنع HU.. محافظ قنا يشدد على إجراءات الوزن والسلامة للأسطوانات

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مصنع الغازات البترولية "HU" بمدينة قفط، لمتابعة سير العمل داخل خطوط الإنتاج، والتأكد من جودة عمليات التعبئة، وكفاءة ضبط الوزن طبقًا للمواصفات الفنية والقانونية المعتمدة، حيث تفقد المحافظ، مراحل تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وتابع إجراءات وزن العينات من الاسطوانات، سواء الفارغة أو المعبأة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد محافظ قنا، على ضرورة تكثيف التجارة الداخلية والرقابة على المصنع، ومراجعة أرصدة الغاز، وضبط آليات التعبئة، مع التأكيد على ضمان جودة الاسطوانات قبل طرحها بالأسواق.

وشدد، على ضرورة استبعاد أي أسطوانات بها عيوب فنية، ومنع تداولها حفاظًا على سلامة المستهلكين، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية العمل.

جدير بالذكر أن مصنع الغازات البترولية "HU" بمدينة قفط يُعد من أبرز المنشآت الصناعية بالمحافظة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 16 ألف اسطوانة بوتاجاز يوميًا في الوردية الواحدة، ما يجعله من الركائز الحيوية في تلبية احتياجات المواطنين من الغاز على مستوى محافظة قنا.