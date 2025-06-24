أول يوليو.. تعليم قنا تعلن فتح باب نقل الطلاب بين المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن فتح باب النقل للطلاب بين المدارس اعتبارا من 1/7/2025 إلى 15/8/2025 وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن، مع الرجوع إلى المرحلة التعليمية داخل الإدارة للحفاظ على كثافة الطلاب داخل الفصل وتحقيق توازن ما بين المدارس وبعضها.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان المديرية، بخضور سعيد حسن رئيس مجلس الآباء والأمناء، والدكتور نجم أحمد، مدير عام التعليم الفنى، و مصطفى قاسم، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وحسن غريب، مدير إدارة المتابعة، وعماد فارس، مدير الشئون القانونية، وأشرف سعد، مدير مركز التطوير التكنولوجى، ومنصور حفني مدير إدارة الأمن.

وأشار هانى عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن خطة التشجير ودهانات المدارس التي لا تضم لجان للثانوية العامة مستمرة عن طريق الصيانة البسيطة أو مجالس الأمناء أو المشاركة المجتمعية لإتمام تجميل المدارس واستغلال الإجازة الصيفية وفق جدول زمني تجرى متابعته بدقة من قبل مكتب الوكيل و إدارة العلاقات العامة.



وفى سياق آخر وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الإلتزام والتطبيق التام لتوجيهات وزير التربية والتعليم واستكمال خطة مراقبة وانضباط لجان الثانوية العامة بالإدارات التعليمية من خلال المتابعة الميدانية لأعمال التفتيش التي تتم قبل دخول اللجنة من قبل المدير أو وكيل الإدارة أو المفوض من قبلهم بحسب القوانين والقواعد المنظمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى ضرورة الإشراف على تنظيم دخول الطلاب والتنسيق مع قوات وزارة الداخلية لتفعيل حماية حرم اللجنة من تزاحم أولياء الأمور أو التعرض للمكلفين بالعمل داخل اللجنة.

