مجازاة المقصرين..وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله تعرض لتقصير طبي

زار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، مريض غسيل كلوي في منزله، لتقديم الإعتذار الرسمي له عن تقصير تعرض له خلال تلقيه الخدمة بمستشفى قنا العام، في مشهد يعكس إنسانية القيادة الصحية وحرصها على كرامة المواطن.

رافقه خلال الزيارة، الدكتور عبد الله حمدي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، وذلك عقب تداول شكوى مريض بقسم الكلى الصناعي بمستشفى قنا العام، تضرر فيها من قصور في الرعاية الصحية أثناء جلسة الغسيل الكلوى.

كما قرر وكيل وزارة الصحة بقنا، فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع إحالة جميع أعضاء الفريق الطبي المناوب وقت الواقعة إلى التحقيق لإتخاذ جزاءات مشددة ضد المتسببين في التقصير، مؤكداً، أن الوزارة تضع حقوق المرضى على رأس أولوياتها، ولن تتهاون مع أي تقصير يمَس كرامتهم أو سلامتهم الصحية.

كما أشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن المنظومة الصحية بقنا تعمل وفق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المرضى، وأنه لا مكان لأي تهاون أو تراخٍ في تقديم الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن جميع المرضى لهم حقوق مشروعة في الحصول على خدمة طبية متكاملة وعادلة في كافة منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة، مشددًا على أن هناك تعليمات واضحة بضرورة مراجعة شاملة لأداء قسم الكلى الصناعي بالمستشفى لضمان تحسين مستوى الخدمة، ومنع تكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.