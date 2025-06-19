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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. تموين قنا يجرى حركة تغييرات لرفع كفاءة العمل الرقابي

وكيل وزارة التموين بقنا
وكيل وزارة التموين بقنا
يوسف رجب

أجرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، حركة تنقلات داخلية شملت عددًا من مديري الإدارات التموينية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الرقابي والإداري، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت مديرية التموين بقنا، بأن الحركة تأتي تنفيذًا لخطة تدوير القيادات، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتقليل فرص التكرار الوظيفي، وتعزيز التبادل المعرفي بين الإدارات المختلفة، بما يحقق العدالة في توزيع المهام والمسؤوليات.

وشملت الحركة كلًا من: يحيى أحمد محمد، مديراً لإدارة إدارة تموين مركز ومدينة قنا، عبد المنعم محمد حسين، مديرا لإدارة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، خالد فاضل محمود، مديراً لإدارة تموين الوقف، عبدالله عبد القادر محمد، مديراً لإدارة تموين نجع حمادى، ياسر محمد فهمى، مديراً لإدارة تموين نقادة، حنان سيد محمود، مديراً لإدارة حماية المستهلك بالمديرية. 

وأكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن حركة التنقلات تأتي ضمن خطة المديرية لإعادة توزيع القيادات وفقًا لمتطلبات العمل، وبما يواكب جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، على أهمية العمل بروح الفريق والتعاون بين جميع الإدارات لتحقيق الانضباط والرقابة الفعالة على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف مراكز المحافظة.

قنا حركة تنقلات داخلية رفع كفاءة العمل الرقابى تموين قنا جودة الخدمات إدارة تموين الوقف تموين نجع حمادى

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