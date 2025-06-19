إصابة أسرة من 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق قنا - سفاجا

أصيب 5 أشخاص ينتمون لأسرة واحد، إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكى بطريق قنا سفاجا، بالقرب من الكيلو ٢٠.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا سفاجا، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من : رمضان السيد أمين 47 عاما، رجاء محمد بسطاوى 37 عاما، رؤية رمضان السيد 13 عاما، وشقيقاتها رغدة 11 عاما، وفريدة 8 أعوام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.