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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم قنا يطمئن على مراقبي الثانوية العامة المصابين في حادث سيارة

مستشفى قنا الجامعى
مستشفى قنا الجامعى
يوسف رجب

أجرى هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، زيارة ميدانية إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على 7 معلمين يتلقون العلاج، بعد تعرضهم لحادث تصادم صباح اليوم أثناء ذهابهم إلى لجان امتحان الثانوية العامة بإدارة دشنا التعليمية قادمين من قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

رافقه خلال الزيارة، فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز قوص، ومحمد نصر الدين، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد دويدار، أمين نقابة المعلمين بقنا، وحامد الوحش، أمين صندوق نقابة المعلمين، وأعضاء اللجنة النقابية بقنا وقوص.

اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على الحالة الصحية للمعلمين من هيئة الإشراف الطبي ومن المعلمين أنفسهم، مشيراً إلى أن الإصابات تتباين ما بين كسور ورضوض ومعظم المصابين حالتهم مطمئنة ويتلقون الرعاية الطبية الواجبة بحسب المتابعة المستمرة من وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادى.

وكان طريق قنا الزراعى الشرقى، شهد حادث انقلاب سيارة ميكروباص أامم قرية أولاد عمر، يستقلها عدد من مراقبى لجان الثانوي العامة، أثناء توجههم للمراقبة على إحدى اللجان بمركز دشنا، ما أدى إلى إصابة 7 معلمين.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

قنا حادث سيارة مراقبى الثانوية العامة مستشفى قنا الجامعي قرية حجازة نقابة المعلمين

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