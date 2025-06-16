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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يكرم بطل العالم في الووشو كونغ فو تقديرًا لإنجازاته الدولية

تكريم بطل الوشو كونغ فو
تكريم بطل الوشو كونغ فو
يوسف رجب

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الكابتن خلف محمد محمود، بطل رياضة الووشو كونغ فو، لتمثيله المشرف في بطولة المملكة العربية السعودية للفنون القتالية، وذلك تقديرًا لإنجازاته المتميزة ورفعه اسم المحافظة عاليًا، وتمثيله المشرف لمصر في المحافل الدولية.

جاء التكريم بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور كريم حمدي، مدير عام الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا.


 

و أعرب محافظ قنا عن فخره واعتزازه بالبطل خلف محمد، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الرياضة والرياضيين، وتشجيع الشباب على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.
 

وأشار عبدالحليم، إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام المتزايد برياضة الووشو كونغ فو داخل المحافظة، باعتبارها ليست مجرد رياضة بدنية، بل نمط حياة يُسهم في بناء شخصية متوازنة، ويُعزز من الثقة بالنفس والتركيز والانضباط لدى الشباب.
 

ووجه محافظ قنا، خلال اللقاء، مديرية الشباب والرياضة بتخصيص مساحة داخل أحد مراكز الشباب التابعة للمحافظة، للاستفادة من خبرات الكابتن خلف في تدريب المدربين وتأهيل اللاعبين، وتوسيع قاعدة ممارسى رياضة الووشو كونغ فو، مشددًا على أهمية توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الرياضة، سواء من خلال تهيئة البنية التحتية المناسبة أو بتنظيم فعاليات وبطولات تُسهم في نشرها.
 

و أعرب الدكتور كريم حمدي، مدير عام الرياضة، عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على دعمه المستمر للرياضيين وحرصه على تكريم النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، وأن توجيهاته تسهم في خلق بيئة رياضية صحية وجاذبة للشباب، وتشجعهم على ممارسة الأنشطة التي تعود بالنفع عليهم بدنيًا ونفسيًا.
 

وأشار حمدى، إلى أن رياضة الووشو كونغ فو تُعد من الفنون القتالية الصينية الحديثة، المشتقة من الكونغ فو التقليدي، وتتميز بتنوع أساليبها وتقنياتها المتقدمة، مما يجعلها خيارًا مميزًا لممارسي الرياضات القتالية.

قنا الووشو كونغ فو بطل العالم المملكة العربية السعودية أخبار قنا

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