نائب محافظ قنا يتفقد استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية عدد من مقرات سكن المراقبين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها المحافظة لضمان سير العملية الامتحانية فى بيئة آمنة ومنظمة.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة كل من: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، و أحمد سعد، المشرف العام على الاستراحات، حيث تفقدوا عدداً من الاستراحات المخصصة لإقامة المعلمين المشاركين في لجان الامتحانات.

واطلع نائب محافظ قنا، على مدى توافر التجهيزات الأساسية داخل الاستراحات، من فرش مناسب، ومبردات للمياه، ووسائل تهوية جيدة، إلى جانب التأكد من مستوى النظافة العامة وتوافر عناصر التأمين والسلامة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة تضمن راحة المراقبين، وتمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وهدوء.



أشار عمر، إلى أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين العملية الامتحانية وتوفير أقصى درجات الدعم لجميع المشاركين فيها، سواء من الطلاب أو المراقبين، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط والشفافية في سيرها.

كما شدد نائب المحافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لحالة الاستراحات طوال فترة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، ومديرية الصحة، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية والدعم الفني والخدمي.



فيما أوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن عدد الاستراحات التي تم تجهيزها على مستوى المحافظة بلغ 32 استراحة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1234 سريرًا، مشيرًا إلى أنها تخدم المعلمين المشاركين في أعمال51 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية.

وأضاف عنتر، بأن تجهيز الاستراحات تم وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يضمن راحة المقيمين بها، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة حالتها بشكل يومى طوال فترة الامتحانات، ورصد أى احتياجات قد تظهر والعمل على تلبيتها بشكل عاجل.