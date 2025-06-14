قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية
اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران
مصرع شخصين وإصابة 14 في قصف إيراني استهدف شمال إسرائيل
قتيلان وإصابات عدة إثر الصواريخ الإيرانية على شمال إسرائيل
الأردن يعلن تشديد الاجراءات الاحترازية ويغلق مجاله الجوي بالكامل
نشرة الفن: وفاة شقيق لطيفة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات مجربة تنفع المسلم
جيش الاحتلال: يُسمح الآن للجمهور بمغادرة المناطق المحصّنة في جميع أنحاء إسرائيل
انسوا إن ميسي في الملعب.. تفاصيل جلسة ريبيرو ولاعبي الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
وكيل الأزهر يشكّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب الثانوية علمي من امتحان الفيزياء
تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل| صواريخ تشعل حيفا.. ورد إسرائيلي يستهدف طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة

جولة استراحات الثانوية العامة
جولة استراحات الثانوية العامة
يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية عدد من مقرات سكن المراقبين المنتدبين لأعمال امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تجريها المحافظة لضمان سير العملية الامتحانية فى بيئة آمنة ومنظمة.

رافق نائب المحافظ، خلال الجولة كل من: هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، و أحمد سعد، المشرف العام على الاستراحات، حيث تفقدوا عدداً من الاستراحات المخصصة لإقامة المعلمين المشاركين في لجان الامتحانات.

واطلع نائب محافظ قنا، على مدى توافر التجهيزات الأساسية داخل الاستراحات، من فرش مناسب، ومبردات للمياه، ووسائل تهوية جيدة، إلى جانب التأكد من مستوى النظافة العامة وتوافر عناصر التأمين والسلامة، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة تضمن راحة المراقبين، وتمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وهدوء.


أشار عمر،  إلى أن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، يولي اهتمامًا كبيرًا بتأمين العملية الامتحانية وتوفير أقصى درجات الدعم لجميع المشاركين فيها، سواء من الطلاب أو المراقبين، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتحقيق الانضباط والشفافية في سيرها.

كما شدد نائب المحافظ قنا، على ضرورة استمرار المتابعة اليومية لحالة الاستراحات طوال فترة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات قد تطرأ، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والأجهزة الأمنية، ومديرية الصحة، لضمان توفير أعلى مستويات الرعاية والدعم الفني والخدمي.


فيما أوضح هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن عدد الاستراحات التي تم تجهيزها على مستوى المحافظة بلغ 32 استراحة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1234 سريرًا، مشيرًا إلى أنها تخدم المعلمين المشاركين في أعمال51 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية.

وأضاف عنتر، بأن تجهيز الاستراحات تم وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يضمن راحة المقيمين بها، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لمتابعة حالتها بشكل يومى طوال فترة الامتحانات، ورصد أى احتياجات قد تظهر والعمل على تلبيتها بشكل عاجل.

قنا امتحانات الثانوية العامة سكن المراقبين المعلمين المشاركين العملية الامتحانية عدد الاستراحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني برقم الجلوس .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام من هنا

كيم يونج اون

كيم يونج أون يلوّح بدعم عسكري غير مباشر لإيران في مواجهة إسرائيل

15100 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

10200 جنيه لهؤلاء الموظفين.. هل تُصرف زيادة المرتبات بعد 4 أيام؟

البصل

مش هيوصل لـ 100 جنيه.. حقيقة ارتفاع أسعار البصل خلال الأيام القادمة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا يصلي العشية في كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين

نقابة المحامين

3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

جانب من الفاعليات

ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

بالصور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

يضر القلب والشرايين.. عادات يومية تخلصك من ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

"المشروب الأخضر السحري".. 10 فوائد مذهلة لكوب الشاي الأخضر يوميًا

فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا
فوائد شرب الشاي الأخضر يوميا

فيديو

الهجوم علي ايران

نتنياهو: الأسد الصاعد انطلقت بعد 6 شهور من التخطيط.. وترامب لم يمنع الهجوم على إيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد