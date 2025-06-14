لتعزيز فرص العمل..نائب محافظ قنا يبحث نموذج توظيف منخفض التكلفة

ناقش الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نموذج التوظيف منخفض التكلفة ودوره في دعم وتعزيز خدمات التوظيف وفرص العمل بالمحافظة، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مصغر بديوان عام المحافظة، بمشاركة كل من: سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، ورمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة قنا.

واستعرضت اللجنة، مكونات النموذج وآليات المتابعة والتقييم، بما يشمل تنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتقديم مسارات توظيف متعددة، مع التركيز على فلسفة نموذج خدمات التوظيف منخفض التكلفة، الذى يسعى إلى تقديم خدمات تشغيل فعّالة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المحلية، وتعزيز فرص العمل المتاحة.

أكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بأن النموذج المقترح يمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل في المحافظة، من خلال دعم آليات التشبيك والتشغيل، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل عبر مسارات متنوعة تشمل ريادة الأعمال، والعمل الحر، والتوظيف بأجر، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالمحافظة.

وأوضح عمر، بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار التعاون المثمر بين محافظة قنا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، من خلال مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، الذي يُنفذ بمحافظتي قنا والأقصر، ويهدف إلى بناء مستقبل أفضل لأبناء المحافظتين، وذلك ضمن جهود لجنة التوظيف بالمحافظة لتعزيز كفاءة وفعالية منظومة التشغيل.