دون خسائر بشرية .. اندلاع حريق في 3 منازل بقرية أبومناع بقنا

شهدت قرية أبومناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال قنا، اندلاع حريق في 3 منازل، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق في عدد من المنازل بقرية أبومناع غرب، دون أن يسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع النيران والعمل على إخمادها قبل انتشارها في المنطقة المحيطة.

تبين أن النيران انتقلت بين 3 منازل، دون أن تسفر عن أي إصابات بين المواطنين، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.